Harapan Kenaikan Suku Bunga AS Angkat Dolar

: Dolar AS mempersempit kerugian di akhir perdagangan Rabu berkat harapan baru kenaikan suku bunga lainnya oleh Federal Reserve AS.Melansir Xinhua, Kamis, 23 Agustus 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,11 persen menjadi 95,1447 pada pukul 3:00 siang waktu setempat.Federal Reserve sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga lain pada pertemuan 31 Juli hingga 1 Agustus, menurut notulen rapat yang diungkap pada Rabu.Anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) sepakat memperbarui karakterisasi harapan mereka untuk evolusi tingkat dana federal dalam pernyataan usai pertemuan yang menunjukkan peningkatan bertahap lebih lanjut, sambil mempertahankan kisaran target pada pertemuan saat ini.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1588 dolar dari 1,1572 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2912 dolar dari 1,2902 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke 0,7345 dolar dari 0,7365 dolar.Sedangkan dolar AS membeli 110,57 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,41 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9834 franc Swiss dari 0,9852 franc Swiss, dan turun menjadi 1,005 dolar Kanada dari 1,3044 dolar Kanada.(AHL)