Emas Dunia Mulai Pamer Kekuatan

Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) melemah setelah data inflasi mencapai kenaikan terbesar sejak Januari.Mengutip Antara, Kamis, 15 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik USD8,7 atau 0,72 persen menjadi ditutup pada USD1.210,1 per ons. Sedangkan indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,21 persen menjadi 96,96 pada pukul 19.15 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.Sehari sebelumnya, emas berjangka berakhir lebih rendah untuk sesi keempat berturut-turut, karena sekalipun indeks USD tergelincir tetapi tetap mendekati level tertingginya dalam lebih dari satu tahun. Indeks USD telah naik sekitar 5,7 persen sepanjang tahun ini, sebagian didorong oleh ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve.The Fed diperkirakan menaikkan suku bunganya lagi pada bulan depan dan tiga kali kenaikan suku bunga pada 2019. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan USD dan menekan permintaan untuk komoditas-komoditas berdenominasi USD.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah 10,3 sen AS atau 0,74 persen, menjadi menetap di USD14,08 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Januari 2019 turun sebanyak USD7,5 atau 0,89 persen menjadi ditutup pada USD833,8 per ons.(ABD)