Pernyataan Trump Dongkrak Kinerja Dolar AS

: Dolar AS naik terhadap mata uang utama dunia lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Kenaikan dolar AS karena poundsterlings menurun setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan Brexit Inggris mungkin merusak perdagangan antara kedua negara."Saya pikir kita harus melihat dengan serius apakah Inggris diperbolehkan untuk berdagang. Karena Anda tahu, saat ini, jika Anda melihat kesepakatan itu, mereka mungkin tidak dapat berdagang dengan kami," kata Trump dalam pernyatannya, seperti dilansir dari Xinhua, Rabu, 28 November 2018.Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Inggris Theresa May hari berikutnya membela rencana Brexit-nya, mengatakan bahwa Inggris akan dapat melakukan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia."Mengenai Amerika Serikat, kami telah berbicara kepada mereka tentang jenis perjanjian yang bisa kami miliki di masa depan," katanya.Dolar juga memperpanjang kenaikan setelah Wakil Ketua Federal Reserve Richard Clarida mengatakan bahwa bank sentral akan lebih lanjut mendukung kenaikan suku bunga dalam pidato yang disampaikan kepada para bankir di New York."Strategi kebijakan moneter harus menemukan cara untuk menggabungkan data yang masuk dan model ekonomi dengan dosis penilaian yang sehat dan kerendahan hati untuk merumuskan dan kemudian mengomunikasikan jalur untuk tingkat kebijakan yang paling konsisten dengan tujuan kebijakan kami," jelas dia.Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1295 dolar dari 1,1329 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2733 dolar AS dari 1,2811 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7223 dolar dari 0,7228 dolar.Sementara dolar AS membeli 113,78 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,64 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9986 franc Swiss dari 0,9991 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3299 dolar Kanada dari 1,3241 dolar Kanada.(AHL)