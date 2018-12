Emas Dunia Tertekan Penguatan Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) naik terhadap sekeranjang mata uang lainnya, terutama poundsterling Inggris, di tengah ketidakpastian Brexit.Mengutip Antara, Selasa, 11 Desember 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2019 turun USD3,20 atau 0,26 persen, menjadi menetap di USD1.249,40 per ons. Indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, termasuk pound, melonjak jauh di atas 97,00 karena pound turun ke level terendah 20 bulan.Dolar AS naik setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan rencana untuk menunda pemungutan suara parlemen yang dijadwalkan pada Selasa terkait Brexit dengan Uni Eropa, yang menyebabkan penurunan tajam mata uang pound Inggris.Pound telah kehilangan lebih dari satu persen pada Senin 10 Desember terhadap USD setelah pengumuman May, yang ditujukan pada kesepakatan yang lebih baik dengan Brussels tentang masalah perbatasan Irlandia.USD dan emas biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret 2019 turun 9,1 sen AS atau 0,62 persen, menjadi ditutup pada USD14,605 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 turun sebanyak USD8,3 atau 1,05 persen, menjadi menetap di USD782,10 per ons.(ABD)