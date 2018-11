Defisit Perdagangan Barang AS Naik di Oktober

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mencatat defisit perdagangan AS dalam barang-barang mencapai USD77,2 miliar pada Oktober. Adapun angka itu naik sebanyak 1,3 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.Mengutip Antara, Jumat, 30 November 2018, ekspor barang-barang untuk Oktober mencapai USD140,5 miliar atau USD0,8 miliar lebih rendah ekspor September, sedangkan impor barang-barang untuk Oktober mencapai USD217,8 miliar atau USD0,2 miliar lebih besar dari impor September.Defisit perdagangan barang-barang pada Oktober meningkat sebesar 14 persen dari bulan yang sama tahun lalu. Defisit barang-barang dan jasa-jasa AS melebar ke tertinggi tujuh bulan pada September, karena impor mencapai rekor tertinggi dan ekspor meningkat kembali, departemen melaporkan awal bulan ini.Defisit barang dan jasa naik menjadi USD54 miliar pada September dari revisi USD53,3 miliar pada Agustus, mencatat kesenjangan perdagangan terbesar sejak Februari. Dolar AS yang kuat juga berkontribusi pada pelebaran defisit perdagangan.Para ekonom percaya bahwa defisit perdagangan jangka panjang negara itu diakibatkan dari kebijakan-kebijakan makroekonominya, dan menaikkan tarif-tarif terhadap impor bukan cara yang tepat untuk mengurangi defisit, yang kemungkinan akan meningkat lebih lanjut karena stimulus fiskal yang direncanakan.Di sisi lain, risalah pertemuan the Fed yang dirilis pada Kamis 29 November menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga pada Desember adalah dimungkinkan, tetapi para pejabat bank sentral AS jauh lebih tidak pasti tentang jalannya kebijakan moneter pada 2019.Risalah pertemuam itu datang setelah Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan suku bunga acuan mendekati tingkat netral, yang memicu reli pasar pada Rabu 28 November karena investor menafsirkan pernyataan itu sebagai dovish.(ABD)