Powell: Suku Bunga Tiba di Ujung Bawah Netral

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengungkapkan keputusan penaikan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin (bps) membawa the Fed lebih dekat ke level netral. Adapun keputusan penaikan suku bunga acuan sejalan dengan data tenaga kerja, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS)."Penaikan suku bunga acuan minggu ini membawa the Fed lebih dekat dari apa yang dianggap sebagai level netral. Di mana kita sekarang berada di ujung bawah netral. Ada implikasi untuk itu," kata Jerome Powell, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 22 Desember.Pernyataan-pernyataan yang dibuat Powell selama beberapa bulan terakhir tentang tingkat netral telah menyebabkan fluktuasi pasar yang tajam. Pada awal Oktober, Powell mengatakan the Fed jauh dari netral. Pernyataan itu bertepatan dengan awal gelombang kasar volatilitas yang telah mengirim pasar saham secara rata-rata ke wilayah koreksi.Kemudian pada November, ia membahas masalah itu lagi dengan mengatakan bahwa tingkat suku bunga acuan tepat di bawah kisaran proyeksi yang dimiliki anggota FOMC untuk tingkat netral. Penaikan suku bunga acuan terbaru kemudian mewakili level yang lebih dekat dari tingkat netral tersebut.Ditanya apakah gagasannya telah berubah tentang level netral, Powell mengatakan, pembuatan kebijakan adalah proses yang berkembang. Artinya, perubahan kebijakan bisa saja terjadi sejalan dengan perkembangan. "Pengambilan kebijakan moneter adalah latihan ke depan, dan saya hanya akan tetap dengan kondisi itu," tuturnya.Menurutnya ada ketidakpastian nyata tentang kecepatan dan tujuan kenaikan tingkat suku bunga acuan lebih lanjut. Ketidakpastian itu disumbangkan oleh adanya potensi ekonomi AS yang melambat, perang dagang yang belum menemukan kata sepakat antara AS dengan Tiongkok, hingga terus ambruknya pasar saham."Dan kami akan membiarkan data masuk menginformasikan pemikiran kami tentang jalur yang tepat (untuk menyesuaikan tingkat suku bunga acuann)," pungkas Powell.Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendek sebanyak 25 basis poin. Akan tetapi, the Fed mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat tahun depan karena ekonomi AS diperkirakan mendingin.Dengan penaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebelumnya, tingkat suku bunga acuan sekarang berada di antara 2,25 persen dan 2,5 persen. Kisaran perkiraan netral dari anggota komite FOMC adalah sekitar 2,5 persen dan 3,5 persen.(ABD)