Harga Emas Berakhir Melonjak 0,2%

Dipicu oleh aksi teknikal buying dan beberapa permintaan aset safe haven, harga emas berakhir menguat 0,2 persen di level USD1.349,32 di Rabu meskipun dolar Amerika Serikat (USD) dan pasar saham menguat. Adapun harga saat penulisan berada di posisi USD1.350,90.Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Kamis, 19 April 2018, pernyataan pejabat Fed yang terlihat optimis terhadap ekonomi AS berpotensi mendorong turun harga emas di sesi Asia untuk menguji level support di $1346. Potensi rentang perdagangan USD1.346-USD1.355.Turunnya cadangan minyak mentah AS dalam laporan EIA telah menopang penguatan harga minyak pada Rabu untuk ditutup naik 3,1 persen di level USD68,75. Harga minyak berpeluang lanjutkan kenaikannya di sesi Asia, membidik resisten di USD69,50 di tengah sentimen turunnya cadangan minyak mentah AS. Rentang perdagangan potensial USD68,00-USD69,50.EURUSD berakhir datar di level 1.2375 pada Rabu di tengah perilisan data inflasi konsumen zona Euro yang lebih rendah dari estimasi. Harga saat penulisan 1.2381. Sentimen penguatan dollar yang didorong pernyataan optimis pejabat Fed berpeluang dorong turun EURUSD di sesi Asia, menguji support di 1.2340. Rentang perdagangan potensial 1.2340-1.2420.Perilisan data inflasi konsumen Inggris yang berada di bawah estimasi telah memicu pelemahan GBPUSD pada Rabu untuk berakhir turun 0,6 persen di level 1.4205. GBPUSD berpeluang untuk rebound di sesi Asia, menguji resisten di 1.4250 di tengah masih berjalannya outlook kenaikan suku bunga Inggris di Mei. Potensi rentang perdagangan 1.4150-1.4250.Pulihnya permintaan terhadap aset berisiko telah mendorong penguatan USDJPY pada Rabu untuk berakhir naik 0,2 persen di level 107.24. Tren penguatan USDJPY berpotensi berlanjut di sesi Asia, membidik resisten di 107.60 di tengah sentimen optimisnya pertemuan PM Abe dan Presiden Trump. Potensi rentang 106.80-107.60.(ABD)