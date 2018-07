Minyak Dunia Tertekan Terbebani Pelemahan Wall Street

Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), terbebani oleh pelemahan di pasar saham AS. Akan tetapi Brent masih mencatat kenaikan mingguan, didukung oleh berkurangnya ketegangan perdagangan dan penghentian sementara jalur pengiriman minyak mentah utama oleh Arab Saudi.Mengutip Antara, Sabtu, 28 Juli 2018, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September kehilangan USD0,25 menjadi menetap di USD74,29 per barel di London ICE Futures Exchange, tetapi mencatat kenaikan mingguan 1,8 persen, kenaikan pertama dalam empat minggu.Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, turun sebanyak USD0,92 menjadi ditutup pada USD68,69 per barel di New York Mercantile Exchange, dan menandai penurunan minggu keempat, jatuh sekitar 2,4 persen.Harga minyak suram, pasar saham AS secara luas jatuh pada Jumat 27 Juli. Minyak mentah berjangka di jalur yang sama dengan ekuitas. "Itu bisa menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi konsumsi minyak," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Phillip Streible.Pasar minyak sebagian besar mengabaikan data pemerintah pada Jumat 27 Juli yang mengatakan ekonomi AS tumbuh pada kuartal kedua dengan laju tercepat dalam hampir empat tahun. Analis Price Futures Group Phil Flynn menilai angka itu adalah angka kuat yang menunjukkan permintaan energi tetap tinggi hingga akhir tahun ini."Alasan mengapa kami tidak mengambil dukungan tersebut, karena hal itu sesuai dengan ekspektasi, tetapi ketika Anda menjalankan PDB semacam itu, itu adalah minyak yang banyak," ungkap Phil Flynn.Perusahaan-perusahaan energi AS menambahkan tiga rig minyak dalam seminggu yang berakhir 27 Juli, pertama kalinya dalam tiga minggu terakhir bahwa para pengebor telah menambah rig, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan.OPEC dan produsen lainnya yang dipimpin oleh Rusia sepakat bulan lalu untuk mengurangi pembatasan produksi. Kesepakatan itu secara efektif meningkatkan produksi gabungan sebesar satu juta barel per hari, dengan bagian Rusia sebesar 200.000 barel per hari.(ABD)