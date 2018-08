Harga Minyak Kembali Melesat Usai Laporan IEA

Harga minyak dunia melakukan reli atau kembali menguat pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), usai investor merenungkan laporan bulanan yang diawasi ketat dari International Energy Agency (IEA). Pasokan minyak global naik 0,3 juta barel per hari pada Juli menjadi 99,4 barel per hari atau di atas setahun lalu, kata IEA dalam laporannya.Mengutip Xinhua, Sabtu, 11 Agustus 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman September naik USD0,82 untuk menetap di USD67,63 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober bertambah USD0,74 menjadi USD72,81 per barel di London ICE Futures Exchange.Produksi negara non-OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) diperkirakan akan tumbuh 2 juta barel per hari pada 2018 dan 1,85 juta barel per hari pada tahun depan. Sementara itu, IEA menaikkan perkiraan untuk pertumbuhan permintaan minyak global sebesar 110 ribu barel per hari menjadi 1,5 juta barel untuk 2019."Karena sanksi minyak (AS) terhadap Iran berlaku, mungkin dalam kombinasi dengan masalah produksi di tempat lain, mempertahankan pasokan global sangat menantang sekarang ini," ungkap IEA dalam laporannya.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 196,09 poin atau 0,77 persen menjadi 25.313,14. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 20,30 poin atau 0,71 persen menjadi 2,833.28. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 52,67 poin, atau 0,67 persen, menjadi 7.839,11.Lira Turki jatuh 20 persen terhadap dolar Amerika Serikat (USD) setelah Presiden AS Donald Trump mengesahkan penggandaan tarif pada produk baja dan aluminium dari Turki. Analis mengatakan para investor khawatir tentang ketegangan geopolitik yang telah mengguncang pasar global.Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen AS untuk Semua Konsumen Perkotaan meningkat 0,2 persen pada Juli dengan dasar penyesuaian musiman setelah naik 0,1 persen pada Juni, Departemen Tenaga Kerja mengatakan. Selama 12 bulan terakhir, semua item indeks naik 2,9 persen sebelum penyesuaian musiman.(ABD)