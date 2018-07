Tiongkok Cetak Surplus Perdagangan USD28,97 Miliar dengan AS

Kantor Bea Cukai Tiongkok mencatat surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) tumbuh menjadi USD28,97 miliar pada Juni, di mana surplus baru ini merupakan rekor tertinggi menurut perhitungan Reuters. Sedangkan di Mei, surplus perdagangan yang mampu dicetak adalah sebesar USD24,58 miliar.Mengutip CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018, data yang sensitif secara politik datang di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Namun kemarin, Kantor Pabean Tiongkok mengatakan tidak akan menempatkan langkah pengaturan khusus yang menargetkan barang-barang AS dan juga tidak akan menunda pergerakan barang-barang di pelabuhan.Tidak ditampik, Presiden AS Donald Trump secara konsisten menganggap perdagangan dengan Tiongkok tidak adil bagi Amerika dan telah menuntut agar Beijing mengatasi masalah ini. Namun, surplus perdagangan Tiongkok terhadap AS telah meningkat meskipun surplus total negara Asia telah menyempit selama dua tahun terakhir.Awal pekan ini, Pemerintahan Trump merilis daftar barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar yang katanya bertujuan untuk dikenakan tarif 10 persen setelah proses peninjauan. Tiongkok mengancam akan melakukan tindakan balas dendam dan berjanji akan mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia.Minggu lalu, tarif AS pada USD34 miliar dalam produk Tiongkok mulai berlaku. Tiongkok membalas dengan menampar 25 persen tarif dengan jumlah yang sama dalam barang-barang AS. Adapun Tiongkok mengalami surplus perdagangan barang senilai USD375 miliar dengan Amerika Serikat pada 2017.Perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,7 persen secara tahun ke tahun di semester I-2018, sejalan dengan upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk menekan sejumlah risiko yang muncul. Adapun angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di tahun ini."Pada paruh pertama, reformasi struktural sisi penawaran Tiongkok naik terus. Sementara pasokan moneter tetap stabil dengan sedikit penurunan," kata laporan yang dirilis oleh Akademi Nasional Strategi Ekonomi (NAES) dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok.Perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan 6,8 persen pada kuartal pertama, data resmi menunjukkan. Sedangkan NAES memprediksi pertumbuhan 6,7 persen untuk kuartal kedua dan paruh pertama tahun ini.(ABD)