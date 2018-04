Tiongkok Siapkan Dana Besar Lawan Proteksionisme AS

Tiongkok akan melawan dengan biaya berapa pun dan mengambil tindakan pencegahan komprehensif jika Amerika Serikat (AS) melanjutkan praktik-praktik proteksionisnya secara sepihak, lapor juru bicara Departemen Perdagangan Tiongkok."Pada perdagangan Tiongkok-AS, Tiongkok telah membuat posisinya sangat jelas. Kami tidak ingin perang dagang, tetapi kami tidak takut perang seperti itu," kata juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 7 April 2018.Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis lalu bahwa ia telah meminta Perwakilan Perdagangan AS untuk mempertimbangkan tarif tambahan pada impor produk-produk Tiongkok senilai USD100 miliar."Mengenai pernyataan AS, kami tidak hanya akan mendengarkan kata-kata tetapi juga mengawasi perbuatan," kata juru bicara.Jika Amerika Serikat melanjutkan proteksionisme, terlepas dari penentangan dari Tiongkok dan komunitas internasional, Tiongkok akan melawan sampai akhir dengan biaya berapa pun untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat, menurut juru bicara."Konflik diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai provokasi," kata juru bicara itu.Tiongkok akan melanjutkan reformasi dan keterbukaan, melindungi perdagangan multilateral, serta meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi, tambah juru bicara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok Lu Kang juga membuat janji serupa ketika diminta mengomentari pernyataan Presiden Trump, menurut sebuah dokumen di situs web kementerian itu.(ABD)