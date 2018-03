Indeks Acuan Inggris Berakhir Menguat 0,64%

Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London menguat 44,60 poin atau 0,64 persen, menjadi 7.044,74 poin.Mengutip Antara, Kamis, 29 Maret 2018, Shire, perusahaan biofarmasi khusus global, melonjak 14,01 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham United Utilities Group dan Severn Trent, yang masing-masing 8,32 persen dan 6,08 persen.Di sisi lain, Evraz, perusahaan baja dan pertambangan internasional, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 6,05 persen. Disusul oleh saham Antofagasta, kelompok penambang Chile, yang merosot 3,90 persen, serta Anglo American, kelompok penambangan internasional lainnya, turun 3,82 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 9,29 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 23.848,42 poin. Indeks S&P 500 melemah 7,62 poin atau 0,29 persen, menjadi berakhir di 2.605,00 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 59,58 poin atau 0,85 persen, menjadi 6.949,23 poin.Produk Domestik Bruto (PDB) riil AS meningkat pada tingkat tahunan 2,9 persen di kuartal keempat 2017, di atas konsensus pasar 2,7 persen, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan, Rabu 28 Maret.Revisi naik dalam PDB riil mencerminkan revisi naik untuk belanja konsumsi pribadi dan investasi persediaan swasta, kata departemen itu. PDB riil AS meningkat 2,3 persen pada 2017, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 1,5 persen pada 2016."PDB kuartal keempat direvisi empat persepuluh lebih tinggi, dengan sedikit lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi dan investasi, serta sisanya dari persediaan. Revisi itu cukup moderat sehingga tidak mungkin memiliki banyak pengaruh terhadap pasar atau Fed," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.(ABD)