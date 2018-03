Kemilau Harga Emas Dunia Meredup

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), akibat aksi ambil untung setelah menguat selama empat hari berturut-turut.Mengutip Antara, Rabu, 28 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD13 atau 0,96 persen, menjadi menetap di USD1.342,00 per ounce. Selera para investor terhadap aset-aset safe haven menurun dan beralih ke aset-aset berisiko yang menjanjikan imbal hasil lebih tinggi, setelah kekhawatiran perang dagang mulai berkurang.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 204,96 poin atau 0,85 persen, menjadi ditutup pada 24.407,56. Indeks S&P 500 meningkat 13,05 poin atau 0,49 persen, menjadi berakhir di 2.671,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 12,96 poin atau 0,18 persen menjadi 7.233,50 poin.Pasar melonjak pada Senin 26 Maret 2018, dengan semua tiga indeks utama d Wall Street menyaksikan persentase kenaikan harian terbaik mereka sejak 2015, karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tampak berkurang.Reli ekuitas dalam dua hari terakhir didorong oleh laporan bahwa para pejabat AS sedang mencari negosiasi dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok dalam upaya untuk menghindari perang dagang. Pasar saham global telah melihat pemulihan umum sebagai hasil dari perkembangan positif mengenai sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Namun, saham-saham di New York berada di bawah tekanan dalam perdagangan sore karena aksi jual di sektor teknologi memicu penurunan, yang membatasi kejatuhan emas kemudian selama perdagangan elektronik.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 14,3 sen atau 0,86 persen, menjadi menetap di USD16,541 per ounce. Platinum untuk pemyerahan Juli turun USD4,00 tau 0,42 persen, menjadi ditutup pada USD952,40 per ounce.(ABD)