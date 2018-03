USD Melempem di Tengah Penaikan Suku Bunga Fed

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu karena para investor mencerna keputusan Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada 2018.Mengutip Antara, Kamis, 22 Maret 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2329 dari USD1,2255 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4136 dari USD1,4004 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7760 dari USD0,7684.Sedangkan USD dibeli 106,12 yen Jepang, lebih rendah dari 106,44 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9504 franc Swiss dari 0,9553 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2916 dolar Kanada dari 1,3082 dolar Kanada.Federal Reserve AS pada Rabu 21 Maret menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kali lagi kenaikan suku bunga pada 2018, dengan alasan menguatnya prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.Baca: Suku Bunga Naik Buat Wall Street Ditutup Lebih Rendah "Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja serta inflasi, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan federal funds menjadi 1,5 hingga 1,75 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.Pejabat-pejabat Fed secara luas memperkirakan bahwa ekonomi AS akan tumbuh pada laju yang lebih cepat tahun ini dan tahun depan, didorong oleh stimulus fiskal dan peningkatan permintaan luar negeri.Perekonomian AS akan tumbuh 2,7 persen pada 2018 dan 2,4 persen pada 2019, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, masing-masing 2,5 persen dan 2,1 persen, menurut perkiraan the Fed.Baca: The Fed Naikkan Suku Bunga Di sisi ekonomi, total penjualan rumah yang sebelumnya telah dimiliki atau rumah yang sudah dibangun sebelumnya selama satu bulan atau dikenal juga dengan home resales/rumah bekas di AS tumbuh 3,0 persen dari 5,38 juta unit pada Januari menjadi ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 5,54 juta unit pada Februari.Kondisi itu mengalahkan konsensus pasar, National Association of Realtors (NAR) melaporkan pada Rabu. Sedangkan indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,69 persen menjadi 89,745 pada akhir perdagangan.(ABD)