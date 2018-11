USD Ambil Kesempatan di Tengah Pelemahan Euro

Dolar Amerika Serikat (USD) memperpanjang kenaikan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Penguatan terjadi karena euro sebagian besar terbebani oleh kekhawatiran atas potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di zona euro.Mengutip Xinhua, Sabtu, 24 November 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1329 dari USD1,1405 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2808 dari USD1,2876 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7226 dibandingkan dengan USD0,7253.Sementara itu, USD membeli 112,88 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,95 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9974 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9943 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3230 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3195 dolar Kanada.Survei Indeks Purchasing Managers Jerman dan zona euro terlihat lebih lemah dari yang diperkirakan, menyeret turun euro. Analis mengatakan data suram akan meningkatkan keraguan tentang apakah ekonomi Eropa akan kembali bangkit atau tidak untuk sisa tahun ini.Selain itu, harga minyak pada Jumat merosot ke level terendah dalam lebih dari setahun, dengan minyak mentah AS menetap di level terendah baru USD50,42 per barel selama hampir dua bulan. Analis mengatakan pelemahan tersebut mendorong lebih banyak penghindaran risiko di kalangan investor, menambahkan nilai ke USD sebagai mata uang safe haven.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 178,74 poin menjadi 24.285,95 dan S&P 500 mundur sebanyak 0,65 persen menjadi 2.632,56. Sedangkan Nasdaq Composite merosot sebanyak 0,5 persen menjadi ditutup pada 6.938,98.Indeks Dow Jones dan S&P 500 membukukan kinerja terburuk sejak Black Friday 2010. Sedangkan Nasdaq mengalami Black Friday terburuk sejak 2011. Untuk minggu ini, semua indeks utama turun lebih dari tiga persen. Mereka juga mengalami kerugian terbesar untuk satu minggu Thanksgiving sejak 2011.(ABD)