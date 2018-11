Harga Minyak Dunia Terus Merosot

: Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat. Pelemahan ini terjadi di tengah harapan bahwa eksportir minyak akan setuju untuk memangkas produksi pada pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pekan depan.Melansir Xinhua, Rabu, 28 November 2018, harga minyak jatuh ke level terendah sejak Oktober lalu karena kekhawatiran kelebihan pasokan.Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari turun 7 sen dolar AS menjadi USD51,56 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari merosot 0,27 dolar AS menjadi USD60,21 per barel di London ICE Futures Exchange.Investor tetap ragu tentang potensi pemotongan pasokan, yang berada di puncak agenda pertemuan antara OPEC yang dipimpin Saudi dan sekutu-sekutunya pada 6 Desember di Wina.Trump telah berulang kali meminta OPEC untuk tidak memangkas produksi karena berpikir harga minyak akan terus turun.Sejak presiden mendukung Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman atas kematian jurnalis Jamal Khashoggi, para analis mengatakan bahwa Arab Saudi mungkin tidak akan menghadapi Washington soal harga minyak.(AHL)