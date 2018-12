Dolar AS Meredup di Tengah Penaikan Suku Bunga

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar seperempat poin, memangkas beberapa kerugian tajam greenback di sesi sebelumnya.Mengutip Antara, Kamis, 20 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1371 dari USD1,1355 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2622 dibandingkan dengan USD1,2638 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7114 dari USD0,7171.Sementara itu, USD dibeli 112,35 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat ke 0,9942 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9928 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3494 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3492 dolar Kanada.Menyusul keputusan the Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya, greenback memperpanjang kenaikannya tetapi masih menetap di level yang lebih lemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Bank Sentral AS menaikkan target suku bunga acuan menjadi ke kisaran 2,25 persen hingga 2,50 persen, dari kisaran 2,00-2,25 persen pada November.Langkah tersebut menyebabkan aksi jual yang dramatis di saham-saham dan penurunan dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS jangka panjang, karena kekhawatiran serius atas potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.Namun kekhawatiran tersebut mereda sampai batas tertentu, karena the Fed mengurangi perkiraan angka kenaikan suku bunga pada 2019 menjadi dua kali dari tiga kali yang dinyatakan pada September, dan memproyeksikan hanya satu kenaikan suku bunga pada 2020, menandakan laju pengetatan moneter yang lebih lambat.Dalam pernyataan kebijakannya, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menilai bahwa risiko-risiko terhadap prospek ekonomi kurang lebih seimbang, tetapi menekankan bahwa akan terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global dan menilai implikasinya terhadap prospek ekonomi.(ABD)