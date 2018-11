Dolar AS Tumbang

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah Inggris dan Uni Eropa mencapai kesepakatan tentang rancangan perjanjian Brexit.Mengutip Antara, Kamis, 15 November 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,51 persen menjadi 96,8025 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT). Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1338 dari USD1,1268 pada sesi sebelumnya.Pound Inggris meningkat menjadi USD1,3036 dari USD1,2954 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7246 dari USD0,7202. USD dibeli 113,48 yen Jepang, lebih rendah dari 113,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 1,0046 franc Swiss dari 1,0085 franc Swiss, dan melemah menjadi 1,3225 dolar Kanada dari 1,3253 dolar Kanada.Mata uang poundsterling naik dalam perdagangan yang bergejolak pada perdagangan Rabu 14 November, setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May menerima dukungan kabinetnya untuk rancangan kesepakatan Brexit, tetapi dia sekarang harus meminta parlemen untuk menyetujui perjanjian tersebut.May memuji kesepakatan perceraian Uni Eropa, tetapi dia menghadapi permusuhan terbuka dari beberapa anggota partainya sendiri di parlemen. "Ini akan menjadi pertempuran melalui parlemen," kata Presiden Pasar Dunia TIAA Bank Chris Gaffney, di St Louis, Missouri.Moody`s Investors Service mengatakan perjanjian semacam itu positif, tetapi menghadapi rintangan yang signifikan. Tidak jelas apakah May memiliki suara yang cukup di parlemen untuk menyetujui rancangan draf Brexit yang mencakup pengurangan akses ke pasar keuangan blok ekonomi itu.(ABD)