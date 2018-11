Harga minyak dunia jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Pelemahan terjadi ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kembali bahwa Arab Saudi sebagai sekutu besar dan mengisyaratkan pihaknya tidak akan menghukum putra mahkota Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Mengutip Antara, Rabu, 21 November 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, merosot USD3,33 menjadi menetap di USD53,43 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari jatuh USD4,26 menjadi ditutup pada USD62,53 per barel di London ICE Futures Exchange.Donald Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih bahwa sangat mungkin Putra Mahkota memiliki pengetahuan tentang peristiwa tragis ini. Mungkin dia melakukannya dan mungkin dia tidak."Amerika Serikat bermaksud untuk tetap menjadi mitra setia Arab Saudi guna memastikan kepentingan negara kami, Israel, dan semua mitra lainnya di kawasan itu," kata Trump seraya menambahkan bahwa Arab Saudi telah bekerja sama dengan AS dan sangat responsif terhadap permintaan AS untuk menjaga harga minyak pada tingkat yang wajar.Pernyataan Trump datang dua minggu sebelum pertemuan antara OPEC yang dipimpin Saudi dan produsen minyak lainnya di dunia untuk membahas tentang potensi pengurangan produksi dan potensi kebijakan minyak global pada Desember, dalam upaya untuk mengatasi kelebihan pasokan saat ini yang mengkhawatirkan investor.Trump, melalui cuitannya pada pekan lalu menyuarakan penentangannya terhadap pemotongan produksi minyak oleh Arab Saudi dan OPEC dan mengatakan bahwa harga minyak harus jauh lebih rendah berdasarkan pasokan.Namun, para analis meragukan apakah Riyadh akan mendukung Trump dalam mempertahankan tingkat produksi minyak saat ini, pada saat ketakutan atas surplus pasokan telah membebani harga minyak secara terus menerus.(ABD)