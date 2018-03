Klaim Pengangguran Mingguan AS Tercatat Turun

Jumlah orang Amerika Serikat (AS) yang mengajukan tunjangan pengangguran turun dalam 45 tahun yang merupakan terendah pada pekan lalu. Kondisi itu menunjukkan ekonomi tetap kuat meskipun tanda-tanda perlambatan terlihat di kuartal pertama.Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara turun 12 ribu menjadi 215 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 24 Maret, level terendah sejak Januari 1973, Departemen Tenaga Kerja mengatakan. Data untuk minggu sebelumnya direvisi untuk menunjukkan 2.000 lebih sedikit klaim yang diterima daripada yang dilaporkan sebelumnya.Mengutip CNBC, Sabtu, 31 Maret 2018, ekonom yang disurvei telah memperkirakan klaim jatuh ke 230 ribu pada minggu terakhir. Revisi tidak mengubah tema pengetatan kondisi pasar tenaga kerja. Klaim kini berada di bawah ambang 300 ribu, yang terkait dengan pasar tenaga kerja yang kuat selama 158 minggu berturut-turut.Pasar tenaga kerja dianggap dekat atau pada pekerjaan penuh. Tingkat pengangguran berada pada 17 tahun terendah atau 4,1 persen, tidak terlalu jauh dari perkiraan Federal Reserve sebesar 3,8 persen pada akhir tahun ini.Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan adanya klaim untuk Maine, Hawaii dan Colorado yang diperkirakan minggu lalu. Departemen Tenaga Kerja AS menambahkan prosedur pengambilan klaim di Puerto Riko dan Kepulauan Virgin masih belum kembali normal setelah wilayah itu dihancurkan oleh Hurricanes Irma dan Maria tahun lalu.Rata-rata pergerakan empat minggu dari klaim awal, dilihat sebagai ukuran yang lebih baik dari tren pasar tenaga kerja karena mengaburkan volatilitas minggu ke minggu, tergelincir 500 hingga 224.500 minggu lalu.Para ekonom optimistis bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang semakin ketat akan mulai meningkatkan pertumbuhan upah di paruh kedua tahun ini. Itu akan membantu mendukung belanja konsumen, yang melambat pada awal tahun.(ABD)