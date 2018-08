Pelemahan USD Dongkrak Kenaikan Harga Emas

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) terlihat melemah lebih lanjut. Sejauh ini, ketidakpastian masih terus terjadi dan memberikan efek terhadap gerak emas dunia.Mengutip Antara, Selasa, 28 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, bertambah USD2,7 atau 0,22 persen menjadi menetap pada USD1.216,00 per ons. Indeks USD yang mengukur dolar terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,39 persen menjadi 94,778 pada pukul 20.00 GMT.USD terus melemah setelah Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan perdagangan dengan Meksiko yang akan membuka jalan untuk merombak Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA)."Kami akan menyebut itu perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko," kata Presiden AS Donald Trump dalam sebuah acara di ruang Oval Gedung Putih dengan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto yang akan berakhir masa jabatan.Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer, pada acara yang sama di ruang Oval, mengatakan dia mengharapkan untuk mengirimkan pemberitahuan ke Kongres pada Jumat 31 Agustus dan perjanjian perdagangan baru kemungkinan akan ditandatangani pada akhir November. Namun masih belum jelas apakah Kanada akan menjadi bagian dari perjanjian akhir tersebut.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD lemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 6,5 sen AS atau 0,44 persen menjadi menetap di USD14,859 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober menambahkan USD14,8 atau 1,87 persen menjadi ditutup pada USD804,2 per ons.(ABD)