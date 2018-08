The Fed akan Tetap Bertahap Naikkan Suku Bunga

: Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral akan tetap pada strategi kenaikan bertahap suku bunga untuk mengelola potensi risiko dan mendukung pemulihan ekonomi domestik.Berbicara di sebuah simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan bank sentral menghadapi dua risiko besar: "bergerak terlalu cepat dan memendekkan ekspansi, versus bergerak terlalu lambat dan mempertaruhkan overheating yang mengguncang.""Saya melihat jalur saat ini secara bertahap menaikkan suku bunga sebagai pendekatan FOMC untuk mengambil langkah serius terhadap kedua risiko ini," katanya, mengacu pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan the Fed, seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018.Sementara inflasi AS baru-baru ini naik mendekati dua persen, Powell mengatakan dia melihat tidak ada tanda yang jelas dari percepatan inflasi di atas dua persen dan tampaknya tidak ada risiko peningkatan overheating."Ini adalah berita baik, dan kami percaya bahwa kabar baik ini sebagian berasal dari proses normalisasi yang sedang berlangsung, yang telah mengubah sikap kebijakan secara bertahap lebih dekat ke penilaian kasar FOMC," katanya.Pernyataan Powell keluar setelah Presiden Donald Trump pekan lalu mengkritik kenaikan suku bunga bank sentral dan menyatakan ketidaksenangannya kepada Fed saat kursi jamuan makan malam Partai Republik.Trump mengatakan bahwa dia telah menominasikan Powell untuk memimpin bank sentral karena dia mengharapkan dapat mempertahankan suku bunga rendah, menurut laporan media lokal.Tetapi Powell mengisyaratkan pada Jumat waktu setempat bahwa the Fed kemungkinan akan terus meningkatkan suku bunga secara bertahap karena ekonomi AS "kuat" dan inflasi mendekati target bank sentral sebesar dua persen."Jika pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan dan pekerjaan terus berlanjut, peningkatan bertahap secara bertahap dalam kisaran target untuk tingkat dana federal kemungkinan akan sesuai," jelasnya.The Fed pada Juni menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini, dan mencatat dua kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini. Sebagian besar pelaku pasar mengharapkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga lagi pada September dan Desember.Namun, beberapa pejabat Fed khawatir bahwa eskalasi dalam perselisihan perdagangan saat ini dapat memaksa bank sentral untuk memikirkan kembali rencana kenaikan suku bunganya, menurut risalah pertemuan kebijakan moneter terbaru the Fed."Para peserta mengamati jika kebijakan perdagangan sengketa skala besar dan berkepanjangan dikembangkan, kemungkinan akan ada efek merugikan pada sentimen bisnis, pengeluaran investasi, dan pekerjaan," kata risalah the Fed's Juli 31-Agustus. 1 pertemuan dirilis pada hari Rabu."Selain itu, kenaikan tarif yang luas juga akan mengurangi daya beli rumah tangga AS. Dampak negatif lebih lanjut dalam skenario seperti itu dapat mencakup pengurangan produktivitas dan gangguan rantai pasokan," kata risalah tersebut.(AHL)