PDB Amerika Serikat Tumbuh 4,1% di Kuartal II-2018

Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) tumbuh 4,1 persen pada kuartal II-2018 atau merupakan laju terbaik sejak 2014. Pencapaian tersebut meningkatkan harapan bahwa ekonomi AS siap untuk keluar dari tidurnya selama satu dekade.Mengutip CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018, angka itu sesuai dengan harapan para ekonom yang disurvei dan didorong oleh lonjakan belanja konsumen serta investasi bisnis. Pasar saham berjangka beringsut lebih rendah dan imbal hasil obligasi pemerintah juga bergerak lebih rendah.Pencapaian PDB tersebut adalah tingkat pertumbuhan tercepat sejak kuartal III-2014 dan tingkat pertumbuhan terbaik ketiga sejak resesi hebat. Selain kuartal kedua yang kuat, Departemen Perdagangan AS merevisi pembacaan kuartal pertama naik yakni dari dua persen menjadi 2,2 persen.Selain peningkatan belanja konsumen dan bisnis, peningkatan ekspor dan belanja pemerintah juga membantu. Ekspor naik sebagian karena para petani bergegas untuk membawa kedelai ke Tiongkok menjelang tarif pembalasan yang diperkirakan berlaku dalam beberapa hari mendatang."Penurunan investasi investasi swasta dan investasi tetap perumahan merupakan hambatan utama," kata laporan yang diungkapkan Departemen Perdagangan AS. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat Gedung Putih telah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi AS yang kuat.Dalam cuitannya beberapa hari lalu, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa AS memiliki angka keuangan terbaik di planet ini. Adapun administrasi Trump telah menggunakan campuran pemotongan pajak, deregulasi, dan peningkatan pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Pertanyaan berikutnya adalah apakah percepatan pertumbuhan ini berkelanjutan atau tidak. Pasalnya, ada beberapa lonjakan indikator di dalam PDB masih di bawah pencapaian pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Tentu untuk melihat hal tersebut perlu meninjau sejumlah data ekonomi di kemudian hari.(ABD)