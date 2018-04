Indeks Acuan Inggris Ditutup Menguat 1,26%

Saham-saham Inggris ditutup lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London bertambah 91,29 poin atau 1,26 persen, menjadi 7.317,34 poin.Mengutip Antara, Kamis, 19 April 2018, Mediclinic International, sebuah kelompok rumah sakit swasta internasional, melambung 9,15 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Glencore dan Anglo American, yang masing-masing melonjak 7,65 persen dan 6,15 persen.Di sisi lain, British American Tobacco, perusahaan tembakau multinasional Inggris, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuhn 2,67 persen. Diikuti saham EasyJet, maskapai penerbangan berbiaya murah Inggris, yang merosot 2,07 persen, dan Hargreaves Lansdown, perusahaan jasa keuangan Inggris, turun 1,40 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 38,56 poin atau 0,16 persen, menjadi ditutup di 24.748,07 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 2,25 poin atau 0,08 persen, menjadi berakhir di 2.708,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 14,14 poin atau 0,19 persen, menjadi 7.295,24 poin.Sebelum bel pembukaan, Morgan Stanley melaporkan pendapatan bersih sebesar USD11,1 miliar untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, dibandingkan dengan USD9,7 miliar setahun yang lalu. Setelah rilis hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham Morgan Stanley naik 0,04 persen menjadi USD53,26 per saham.Untuk kuartal saat ini, laba bersih untuk Morgan Stanley adalah USD2,7 miliar atau USD1,45 per saham dilusian, dibandingkan dengan laba bersih USD1,9 miliar atau USD1,00 per saham dilusian, untuk periode yang sama tahun lalu.(ABD)