Trump Ancam Akhiri NAFTA Jika Kongres Intervensi

: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ancaman baru untuk mengakhiri Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan memperingatkan Kongres untuk tidak ikut campur dalam negosiasi tersebut, karena mencapai kata sepakat masih sulit didapatkan. Bahkan, bisa saja Kanada tidak ada dalam perjanjian NAFTA.Pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada akan dimulai kembali pada Rabu mendatang usai kedua belah pihak mengakhiri negosiasi tegang tanpa kesepakatan. Pembicaraan itu menimbulkan keraguan setelah Trump dilaporkan membuat komentar off the record yang menunjukkan dia tidak akan memberi Kanada kelonggaran apapun.Dalam serangkaian posting di Twitter, Trump mengambil sikap tanpa kompromi dengan tetangga AS di utara. Dia mengatakan tidak ada keharusan politik untuk menjaga Kanada dalam kesepakatan baru yang tampaknya disetujui Meksiko. Demokrat dan Republik telah menyuarakan skeptisisme tentang sikap Trump dalam konteks menjaga Kanada di perjanjian baru."Jika kita tidak membuat kesepakatan yang adil untuk AS setelah beberapa dekade, Kanada akan keluar. Kongres tidak boleh mengganggu negosiasi ini atau saya akan mengakhiri NAFTA sepenuhnya dan kita akan jauh lebih baik," tegas Trump, seperti dilansir dari CNBC, Senin, 3 September 2018.Wakil Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan bahwa Trump memberi tahu kepada Kongres bahwa dia ingin menandatangani perjanjian perdagangan dengan Meksiko, dan berpotensi juga dengan Kanada dalam 90 hari mendatang, periode yang secara hukum diperlukan untuk meninjau kesepakatan.Trump telah berusaha untuk merevisi perjanjian perdagangan tiga negara, yang disebut Trump telah menghukum pekerja AS sejak diberlakukan lebih dari 20 tahun lalu. Trump telah mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko dan menjadi bahan untuk membawa negara tersebut ke meja perundingan guna membahas renegosiasi NAFTA.(AHL)