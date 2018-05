Harga Minyak di Asia Menguji Level USD71/Barel

: Sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan pasokan yang ketat berpotensi mendukung kenaikan harga minyak di sesi perdagangan Asia dengan menguji level USD71 per barel."Adapun rentang perdagangan potensial berada di level USD68,55-USD71 per barel," ujar tim analisdalam hasil analisanya, Senin, 7 Mei 2018.Harga minyak mentah menguat 1,9 persen di level USD69,79 pada perdagangan Jumat, trader menanti kemungkinan sanksi yang dijatuhkan AS kepada Iran, salah satu produsen di OPEC.Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada 12 Mei, harus memutuskan apakah akan mengembalikan hukuman pada salah satu produsen minyak terbesar dunia tersebut atau tidak. Tentu kondisi itu akan memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia yang sekarang ini sedang diupayakan bisa terus menguat.Membawa kembali sanksi terhadap Iran dapat menghapus hingga satu juta barel per hari pasokan minyak mentah Iran, yang menurut Brennock bisa cukup untuk mendorong harga minyak menuju USD80 per barel. Trump telah lama mengancam akan menjauh dari perjanjian penting kecuali ada penandatanganan dan Kongres Eropa mendamaikan kekhawatirannya.Sebagai tanggapan, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Trump tidak berhak menegosiasikan kembali kesepakatan itu dan menuduh Iran melakukan pelanggaran. Pada Kamis lalu, Menteri Luar Negeri Iran juga memperingatkan administrasi Trump bahwa pihaknya tidak akan berusaha merundingkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan para pemimpin dunia.(AHL)