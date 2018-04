Imbal Hasil Obligasi Tekan Harga Emas Dunia

Harga emas dalam kontrak berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan kenaikan lebih lanjut imbal hasil obligasi Amerika Serikat menekan logam mulia.Mengutip Antara, Kamis, 26 April 2018, dalam kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, harga emas turun USD10,20 atau 0,77 persen menjadi menetap di USD1.322,80 per ounce, tingkat terendah sejak pertengahan Januari. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,39 persen menjadi 91,15 pada pukul 16.48 GMT.Emas dan dolar biasanya berlawanan arah. Ketika USD naik maka hal itu akan membatasi daya tarik komoditas yang dihargakan dalam USD, seperti emas, bagi para investor menggunakan mata uang lainnya. Reli USD rupanya terinspirasi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10-tahun yang menjadi acuan, yang telah naik di atas level 3,00 persen.Adapun perak untuk pengiriman Mei harganya turun 20,1 sen AS atau 1,20 persen menjadi menetap di USD16,50 per ons dan platinum untuk penyeraham Juli harganya turun USD22,3 atau 2,39 persen menjadi ditutup pada USD912,7 per ons.Harga emas sempat menguat setelah ekuitas turun dan USD melemah pada akhir perdagangan Selasa, mengakhiri penurunan dalam tiga hari berturut-turut akibat USD yang lebih kuat, meningkatnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS serta berkurangnya ketegangan geopolitik.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 59,7 poin atau 0,25 persen, menjadi ditutup di 24.083,83 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,84 poin atau 0,18 persen, menjadi berakhir di 2.639,40 poin. Sementara Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 3,62 poin atau 0,05 persen, menjadi 7.003,74 poin.(ABD)