Harga Emas Dunia Runtuh Tertekan Penguatan USD

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange membukukan kerugian lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi lantaran tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD).Mengutip Antara, Kamis, 29 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, jatuh USD17,9 atau 1,33 persen, menjadi menetap di USD1.330,00 per ounce. Indeks dolar AS, ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, "rebound" sebesar 0,52 persen menjadi 89,80 pada pukul 16.36 GMT.Sedangkan USD terangkat oleh berita bahwa pertumbuhan ekonomi AS melambat lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kuartal keempat 2017, karena Departemen Perdagangan AS merevisi tingkat pertumbuhan PDB ketiganya.Dengan demikian, produk domestik bruto ekspansi pada tingkat tahunan 2,9 persen dalam tiga bulan terakhir 2017, naik dari 2,5 persen yang dilaporkan sebelumnya. Ada harapan agar pertumbuhan ekonomi AS bisa terus membaik di masa-masa mendatang.Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average naik 147,02 poin atau 0,62 persen menjadi 24.004,73 pada pukul 16.46 GMT. Kenaikan di pasar ekuitas juga memberikan tekanan terhadap emas berjangka.Di bidang geopolitik, komitmen baru-baru ini yang diungkapkan oleh Pyongyang terhadap denuklirisasi di Semenanjung Korea telah meredakan ketegangan dan menurunkan daya tarik safe haven untuk emas, kata para analis.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 28,8 sen atau 1,74 persen, menjadi menetap di USD16,253 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli, turun USD11,60 atau 1,22 persen, menjadi ditutup pada USD940,80 per ounce.(ABD)