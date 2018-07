Saham Facebook Terjun Usai Merugi

Pertumpahan darah terjadi usai Facebook mengalami kerugian terbesar dari nilai pasar dalam sejarah pasar saham Amerika Serikat (AS). Tetapi, beberapa investor di Wall Street menilai gerak saham dari jaringan media sosial besar itu akan mudah pulih, sejalan dengan membaiknya kondisi bisnis di kemudian hari."Reaksi spontan adalah mengatakan bahwa Anda akan melihat uang keluar dari beberapa nama di perusahaan ini dan masuk ke beberapa bidang teknologi lainnya, yang saya terus terang tidak melihat itu menjadi kasusnya," kata Kepala Penjualan dan Perdagangan Cowen David Seaburg, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018.Saham Facebook ditutup turun hampir 19 persen pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), ditutup pada USD176,26 per saham dan merosot USD119,4 miliar dalam nilai pasar. Sedangkan saham Twitter menukik 14 persen sebelum bel pembukaan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) setelah perusahaan media sosial melaporkan data mengecewakan."Secara tradisional, Anda telah membuat argumen bahwa perangkat keras menjadi tempat Anda melihat uang pergi. Itu bisa saja Apple, dan kami melihat penerima uang dari perangkat lunak mungkin akan keluar dari Facebook hari ini. Tapi pada akhirnya, saya pikir Facebook akan baik-baik saja di sini," tuturnya.Meski demikian, reaksi analis terhadap laporan laba Facebook secara luas terbilang negatif. Bahkan, Analis UBS Nomura Instinet dan Raymond James menurunkan peringkat saham, sementara yang lain lebih optimistis dan mempertahankan peringkat.Perusahaan yang tengah menghadapi reaksi publik atas caranya menangani berita-berita palsu dan masalah pribadi ini menyebutkan bahwa hingga akhir Juni 2018 jumlah pengguna mencapai 2,23 miliar orang per bulan. Pada periode yang sama di 2017, jumlah pemakai layanan jejaring sosial naik 11 persen.Kenaikan jumlah pengguna Facebook sebanyak 11 persen itu tercatat sebagai pertumbuhan terendah dalam lebih dari dua tahun terakhir. Facebook juga memperingatkan para investor bahwa pertumbuhan pengeluaran akan melampui perolehan pendapatan di 2019.Adapun perolehan pendapatan diperkirakan melambat karena banyak orang kini menggunakan pilihan-pilihan baru untuk membatasi pengikalanan.(ABD)