EIA: Stok Minyak Mentah dan Bensin AS Turun

Stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) tercatat turun minggu lalu karena kilang-kilang memangkas produksi. Sementara persediaan bensin dan distilat juga berkurang, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan.Mengutip Antara, Kamis, 19 April 2018, persediaan minyak mentah turun 1,1 juta barel dalam seminggu yang berakhir 13 April, dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk penurunan 1,4 juta barel. Stok minyak mentah di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma, turun 1,1 juta barel, kata EIA.Minyak mentah yang diolah kilang-kilang turun 70.000 barel per hari, data EIA menunjukkan. Tingkat pemanfaatan kilang turun 1,1 persentase poin. Stok bensin turun sebesar tiga juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan 227.000 barel.Persediaan destilasi, yang termasuk minyak diesel dan pemanas, turun 3,1 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi untuk penurunan 268.000 barel, data EIA menunjukkan. Impor minyak mentah AS jatuh minggu lalu sebesar 1,3 juta barel per hari.Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD1,90 atau 2,7 persen menjadi ditutup pada USD73,48 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Mei, naik USD1,95 atau 2,9 persen, menjadi menetap di USD68,47 per barel di New York Mercantile Exchange, tertinggi sejak akhir 2014.Harga-harga didukung oleh penurunan stok minyak AS pekan lalu, dengan bensin dan distilasi turun lebih besar dari yang diperkirakan akibat permintaan yang lebih kuat, menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA). Sementara persediaan minyak mentah AS turun 1,1 juta barel sebagai akibat dari penurunan 1,3 juta barel per hari dalam impor minyak mentah neto."Ini mungkin merupakan salah satu laporan paling bullish dalam beberapa waktu terakhir, dengan penurunan persediaan di semua jenis secara keseluruhan," kata Mitra di Again Capital Management John Kilduff, di New York.(ABD)