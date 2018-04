USD Terkikis di Tengah Meningkatnya Imbal Hasil Obligasi

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi ketika imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai tingkat psikologis penting 3,00 persen untuk pertama kalinya sejak 2014.Mengutip Antara, Rabu, 25 April 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,20 persen menjadi 90,762 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2237 dari USD1,2206 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3972 dari USD1,3936 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7598 dari USD0,7603.Sedangkan USD dibeli 108,69 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,64 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9787 franc Swiss dari 0,9785 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2832 dolar Kanada dari 1,2848 dolar Kanada.Indeks dolar AS mencapai tertinggi tiga bulan di 90,985 terhadap sekeranjang enam mata uang dalam perdagangan pagi, sementara kenaikan besar pada imbal hasil obligasi Pemerintah AS sebagian besar terjadi.Para analis mengatakan setelah naik selama lima hari berturut-turut, beberapa pedagang tidak diragukan lagi membukukan laba menjelang peristiwa fundamental penting minggu ini.Di sisi ekonomi, penjualan rumah keluarga tunggal baru di AS pada Maret 2018 berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 694 ribh unit, menurut perkiraan yang dirilis Selasa oleh Departemen Perdagangan AS.Angka tersebut 4,0 persen di atas tingkat Februari yang direvisi 667 ribu unit dan 8,8 persen di atas perkiraan Maret 2017 sebesar 638 ribu unit.Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen dari Conference Board AS meningkat menjadi 128,7 pada April dari 127,0 pada Maret, lebih baik dari yang diperkirakan, menurut hasil survei oleh Nielsen, penyedia informasi dan analitik global terkemuka.(ABD)