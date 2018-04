Bursa Saham Inggris Melonjak 1,09%

Bursa saham Inggris naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WB). Adapun kondisi itu dengan indeks acuan FTSE 100 tercatat naik sebanyak 80,78 poin atau 1,09 persen, menjadi ditutup pada 7.502,21 poin.Mengutip Xinhua, Sabtu, 28 April 2018, DCC, perusahaan layanan dukungan bisnis, melonjak 3,70 persen, pemenang teratas dari saham unggulan. Rentokil Initial dan Burberry Group naik masing-masing 3,20 persen dan 3,05 persen.Sedangkan Royal Bank of Scotland Group, bank utama Inggris, adalah pemain terburuk di saham unggulan, dengan sahamnya kehilangan 1,47 persen. Selanjutnya, peritel pakaian dan produk rumah Inggris, turun 0,65 persen. Vodafone Group, perusahaan telekomunikasi multinasional Inggris, turun 0,59 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 11,15 poin atau 0,05 persen menjadi 24.311,19. Sedangkan S&P 500 tercatat naik sebanyak 2,97 poin atau 0,11 persen menjadi 2.669,91. Indeks Nasdaq Composite naik 1,12 poin, atau 0,02 persen, menjadi 7.119,80.Raksasa e-commerce AS yakni Amazon melaporkan pendapatan dan keuntungan di kuartal pertama yang jauh di atas ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Kamis. Saham perusahaan melonjak 3,6 persen dalam penutupan pasar pada Jumat. Microsoft juga membukukan laba lebih baik dari perkiraan, mengirim saham 1,65 persen lebih tinggi.Sejauh ini, musim penghasilan telah positif secara keseluruhan. Dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan, sebanyak 79,4 persen telah memposting laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.Produk Domestik Bruto AS (PDB) meningkat 2,3 persen pada kuartal pertama 2018, mengalahkan konsensus pasar dari kenaikan dua persen, tetapi lebih rendah dari tingkat pertumbuhan 2,9 persen pada kuartal sebelumnya, Departemen Perdagangan mengatakan.(ABD)