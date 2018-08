Harga Minyak Menguat Didukung Ekspektasi Penurunan Persediaan

Harga minyak dunia menguat pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) dengan minyak mentah Amerika Serikat (AS) naik hampir dua persen. Hal itu terjadi setelah para pedagang melihat sebuah laporan industri yang menunjukkan stok minyak mentah domestik akan segera turun lagi setelah meningkat tak terduga di minggu terakhir.Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, patokan internasional, bertambah USD1,06 atau 1,5 persen menjadi ditutup pada USD73,45 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, naik USD1,30 atau 1,9 persen menjadi menetap di USD68,96 per barel di New York Mercantile Exchange.Mengutip Antara, Jumat, 3 Agustus 2018, para pedagang mengatakan harga reli terjadi sejak awal ketika penyedia informasi industri Genscape melaporkan bahwa persediaan minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pusat pengiriman untuk minyak mentah AS turun 1,1 juta barel sejak Jumat, 27 Juli.Pada Rabu 1 Juli, harga minyak merosot karena Pemerintah AS melaporkan bahwa pada minggu sebelumnya total persediaan AS naik 3,8 juta barel, sementara persediaan di Cushing turun 1,3 juta barel. Sebelum laporan Genscape memicu reli, harga minyak turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan."Ada harapan bahwa peningkatan dari minggu ini akan hilang pada minggu depan," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago. Dia juga mencatat angka produksi bulanan AS jatuh pada Mei.Arab Saudi, Rusia, Kuwait dan Uni Emirat Arab telah meningkatkan produksi untuk membantu mengompensasi kekurangan yang diantisipasi dalam pasokan minyak mentah Iran setelah sanksi AS diberlakukan. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitra-mitranya termasuk Rusia, telah memangkas produksi untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.Para pejabat AS mengatakan bahwa mereka percaya Iran sedang mempersiapkan diri untuk melakukan latihan besar di Teluk, tampaknya menjadi lebih cepat karena ketegangan meningkat. Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran telah membuat marah Teheran.Kekhawatiran tentang kemungkinan hilangnya pasokan Iran sedang diimbangi oleh kekhawatiran bahwa ketegangan perdagangan global dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat permintaan energi.(ABD)