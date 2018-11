Harga Minyak AS Mulai Bangkit

Harga minyak Amerika Serikat (AS) kembali menguat sebanyak 1,01 persen pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena adanya harapan pemangkasan produksi oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu-sekutunya.Mengutip Antara, Kamis, 15 November 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember naik USD0,56 untuk menetap di USD56,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari tumbuh USD0,65 menjadi ditutup pada USD66,12 per barel di London ICE Futures Exchange.OPEC dan sekutu-sekutunya sedang mempertimbangkan untuk memangkas produksi minyak mentah sebesar 1,4 juta barel per hari pada 2019 untuk meningkatkan harga minyak, menurut laporan media. Selain meningkatkan harga minyak, pemangkasan dilakukan agar pasokan tidak kembali berlebih.Masalah pemotongan produksi diperkirakan akan dibahas secara resmi pada pertemuan anggota OPEC mendatang dan negara mitra lainnya pada pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan pada 6 Desember di Wina. Kenaikan harga minyak mengakhiri penurunan harga minyak selama 12 sesi berturut-turut.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 205,99 poin atau 0,81 persen menjadi ditutup di 25.080,50 poin. Indeks S&P 500 berkurang 20,60 poin atau 0,76 persen, menjadi berakhir di 2.701,58 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup merosot 64,48 poin atau 0,90 persen, menjadi 7.136,39 poin.Saham Apple jatuh 2,82 persen dan ditutup pada USD186,78 per saham. Saham perusahaan merosot ke dalam pasar beruang karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah level tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Penurunan saham Apple terjadi setelah peringkatnya diturunkan oleh Analis Guggenheim Partners yang memperkirakan penurunan 5,0 persen dalam penjualan iPhone pada 2019. Saham-saham keuangan AS juga mundur setelah anggota Kongres Demokrat Maxine Waters mengatakan upaya pemerintah Trump untuk mengekang regulasi perbankan akan berakhir.(ABD)