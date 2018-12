Harga Minyak Kembali Jatuh

Harga minyak dunia merosot kembali pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menghapus keuntungan pada Jumat 7 Desember menyusul kesepakatan pengurangan produksi antara OPEC dan sekutu-sekutunya. Pelemahan karena berlanjutnya pelemahan pasar saham memicu kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global.Mengutip Antara, Selasa, 11 Desember 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari turun USD1,61 menjadi menetap di USD51 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari turun USD1,7 menjadi ditutup pada USD59,97 per barel di London ICE Futures Exchange.Pasar saham AS memperpanjang kerugian dramatis dalam perdagangan intraday pada Senin 10 Desember, karena Dow Jones mencapai sebuah "palung" dalam dan menghapus lebih dari 500 poin pada titik terendahnya. Penurunan tajam terjadi segera setelah kerugian curam pekan lalu.Para analis memperingatkan bahwa kemerosotan pasar saham akan berubah melemahkan pasar minyak, karena status quo negatif memicu kekhawatiran ekonomi global yang lebih lambat dari perkiraan dan prospek permintaan yang memburuk.Harga minyak kembali naik pada Jumat 7 Desember setelah OPEC dan sekutunya termasuk Rusia setuju untuk memangkas produksi minyak dengan total 1,2 juta barel per hari. Skema pengurangan datang di hadapan permintaan berulang Presiden AS Donald Trump untuk penurunan harga lebih lanjut.Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Saudi, Khalid al-Falih membahas kondisi pasar minyak dengan Menteri Energi AS Rick Perry selama kunjungan Perry ke Dhahran, Arab Saudi.Al-Falih mengatakan di Twitter bahwa mereka juga berbicara tentang upaya Kerajaan untuk mengembangkan teknologi guna mengurangi emisi karbon, efisiensi energi dan peluang untuk kerja sama teknis antara kedua negara.(ABD)