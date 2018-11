Emas Berjangka Hantam Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi karena logam mulia didorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) serta kerugian dalam patokan indeks saham AS.Mengutip Antara, Jumat, 30 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2019 naik sebanyak USD0,6 atau 0,05 persen, menjadi ditutup pada USD1.230,4 per ons. Indeks USD yang mengukur uang terhadap enam saingan, turun 0,05 persen menjadi 96,78 pada 1855 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret 2019 turun 5,3 sen, atau 0,37 persen menjadi menetap di USD14,402 per ons. Platinum untuk Januari 2019 turun sebanyak USD5,4 atau 0,65 persen, menjadi ditutup pada USD820,9 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 27,59 poin atau 0,11 persen, menjadi ditutup di 25.338,84 poin. Indeks S&P 500 melemah 5,99 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.737,80 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 18,51 poin atau 0,25 persen lebih rendah menjadi 7.273,08 poin.Saham Boeing naik 2,72 persen memimpin kenaikan pada Dow, sedangkan saham Intel turun 2,37 persen memimpin penurunan dalam indeks 30-saham. Lima dari 11 sektor S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan sektor teknologi turun 0,95 persen, pemain terburuk di antara sektor-sektor lainnya.Risalah pertemuan the Fed yang dirilis pada Kamis 29 November menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga pada Desember adalah dimungkinkan, tetapi para pejabat bank sentral AS jauh lebih tidak pasti tentang jalannya kebijakan moneter pada 2019.(ABD)