Emas Dunia Masih Belum Mampu Berkilau

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah untuk sesi keempat berturut-turut pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena indeks dolar Amerika Serikat (USD) tergelincir tetapi tetap mendekati level tertingginya dalam lebih dari satu tahun.Mengutip Xinhua, Rabu, 14 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD2,1 atau 0,17 persen menjadi ditutup pada USD1.201,4 per ons. Indeks USD, yang mengukur uang terhadap enam saingan, turun sebanyak 0,2 persen menjadi 97,351 pada 1930 GMT. Posisi itu merupakan level tertinggi sejak Juni 2017.Indeks telah naik sekitar 5,7 persen sepanjang tahun ini, sebagian didorong oleh ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve. The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan dan tiga kali pada 2019. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan USD dan permintaan suram untuk komoditas denominasi USD.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,4 sen atau 0,24 persen menjadi menetap di USD13,977 per ons. Sedangkan platinum untuk 2019 turun sebanyak USD4 atau 0,47 persen menjadi ditutup pada USD841,3 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 100,69 poin atau 0,40 persen menjadi 25.286,49. Sedangkan S&P 500 merosot sebanyak 4,04 poin atau 0,15 persen menjadi 2.722,18. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,01 poin atau 0,0001 persen menjadi 7.200,88.Saham Exxon Mobil dan Boeing masing-masing turun 2,29 persen dan 2,11 persen, memimpin lambannya di indeks Dow Jones. Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih rendah, dengan energi turun 2,39 persen, pecundang terbesar di antara sektor-sektor tersebut.(ABD)