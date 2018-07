Ekonomi AS Berpeluang Alami Resesi Akibat Kenaikan Harga Minyak

Harga minyak telah naik lebih dari 20 persen di semester I-2018 dan kenaikan harga minyak mentah yang lebih tinggi bisa memicu penurunan pertumbuhan ekonomi berikutnya. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan para investor yang merupakan pelajar sejarah pasar lantaran lima resesi Amerika Serikat (AS) terakhir didahului oleh kenaikan harga minyak.Pada Juli 2008, bahkan ketika Federal Reserve masih bertaruh bahwa pihaknya memegang kendali ekonomi, Warren Buffet memperingatkan tingkat inflasi meledak baik akibat harga minyak maupun kondisi industri baja yang merupakan risiko terbesar bagi perekonomian AS. Tentu hal semacam ini patut dipertimbangkan dan perlu diantisipasi."Naiknya harga minyak dengan cepat telah menjadi faktor yang berkontribusi terhadap setiap resesi ekonomi sejak Perang Dunia II," kata Kepala Ekonom Moody Mark Zandi, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 24 Juli 2018.Ia menambahkan peluang resesi ekonomi AS di 2020 telah meningkat menjadi 34 persen atau naik dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di angka 28 persen sebelum lonjakan harga minyak mentah di tahun ini. Tidak ditampik, harga minyak dunia terus menguat dan sejumlah negara terus berupaya mendorong harga tersebut agar bisa di level yang tinggi.Pemotongan pajak Presiden Donald Trump, tambahnya, kesepakatan di Capitol Hill untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan perataan perbedaan antara suku bunga jangka pendek dan jangka panjang juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko resesi ekonomi di AS."Terjadinya peluang resesi menurut saya untuk 2020 telah meningkat secara signifikan sejak akhir tahun lalu," kata Zandi.Harga minyak kembali bergejolak ketika AS berencana memberlakukan sanksi kepada Iran. Hal itu kian diperparah ketika Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin mengatakan beberapa pembeli minyak Iran diberikan waktu tambahan sebelum implementasi serta Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas bekerja sama untuk mengatur harga minyakDalam angka Juni yang dilaporkan pekan lalu, produksi Saudi naik sebesar 500 ribu barel karena mencoba untuk menjinakkan pertumbuhan harga minyak mentah baru-baru ini. Tetapi Saudi juga mengatakan mereka tidak dapat meningkatkan produksi minyak di atas level itu pada bulan ini.(ABD)