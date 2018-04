Data Ekonomi Positif Dukung USD Perkasa

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena para investor mencerna beberapa data ekonomi terbaru yang secara umum positif. Adapun penguatan USD ini memberikan efek terhadap melemahnya harga emas berjangka.Mengutip Antara, Jumat, 20 April 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,31 persen menjadi 89,903 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2338 dari USD1,2378 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4078 dari USD1,4204 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh menjadi USD0,7723 dari USD0,7784.Sedangkan USD dibeli 107,40 yen Jepang, lebih tinggi dari 107,27 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9721 franc Swiss dari 0,9683 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2671 dolar Kanada dari 1,2632 dolar Kanada.Dalam pekan yang berakhir 14 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 232.000, turun 1.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 231.250, meningkat 1.250 dari rata-rata tidak direvisi minggu sebelumnya di 230.000. Sementara itu, indeks kondisi bisnis Philadelphia Federal Reserve naik tipis satu poin dari angka Maret menjadi 23,2 pada April, mengalahkan estimasi pasar.(ABD)