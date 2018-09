Harga Emas Berjangka Jatuh

Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berada di bawah tingkat psikologis USD1.200 per ons pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi setelah data ekonomi positif Amerika Serikat (AS) mendorong greenback lebih kuat.Mengutip Antara, Rabu, 5 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun sebanyak USD7,6 atau 0,63 persen menjadi ditutup pada USD1.199,1 per ons. Indeks dolar Amerika Serikat (USD) yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,34 persen menjadi 95,44 pada pukul 19.30 GMT.Permintaan untuk logam mulia berdenominasi USD merosot, setelah kenaikan indeks manufaktur AS dari lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) ke level tertinggi dalam lebih dari satu dasawarsa mengangkat USD lebih tinggi.Harga emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 37,7 sen AS atau 2,59 persen menjadi menetap di USD14,18 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD8,9 atau 1,13 persen menjadi ditutup pada USD778,2 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 12,34 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 25.952,48 poin. Indeks S&P 500 turun 4,80 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.896,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 18,29 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 8.091,25 poin.Indeks Dow Jones menurun terseret saham Nike dan Verizon yang berada di antara saham-saham berkinerja terburuk. Saham Nike jatuh 3,16 persen dan Verizon merosot 2,17 persen pada penutupan pasar. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan sektor telekomunikasi dan real estat tertinggal di belakang.(ABD)