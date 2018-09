Mata Uang Paman Sam Masih 'Berkuasa'

: Research Analyst FXTM Lukman Otunuga memperkirakan gerak mata uang dolar Amerika Serikat (AS) masih akan perkasa di pasar mata uang."Dolar AS sepertinya masih berkuasa di pasar mata uang karena ketegangan dagang memicu permintaan safe haven terhadap dolar AS," kata dia dalam hasil risetnya, Kamis, 6 September 2018.Menurut dia, selama dolar AS tetap diuntungkan oleh penghindaran risiko, prospek mata uang ini masih tetap bullish. Sementara dari sudut pandang teknikal, indeks dolar sangat bullish di grafik harian. Harga dapat menguji 95,80 di jangka pendek apabila tercapai penutupan harian di atas 95,50.Di sisi lain, harga emas sedikit menguat hari ini walaupun sentimen pasar menghindari risiko, namun peningkatan ini dibatasi oleh dolar AS.Logam mulia ini berulang kali gagal untuk terangkat oleh isu perdagangan global, dan ini terus terlihat pada aksi harga. Para trader teknikal akan terus mengamati bagaimana perilaku harga di atas level USD1.190."Breakdown intraday di bawah level ini dapat mengantarkan harga kembali ke level terendah di 2018 yang terakhir kali terlihat hampir satu bulan lalu," pungkasnya.(AHL)