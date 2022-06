Penguatan Tertahan, Cek Harga Emas Dunia Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), berbalik menguat dari kenaikan sehari sebelumnya dampak dari data ekonomi AS yang negatif. Namun demikian, penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS membatasi kenaikan logam kuning ini.Melansir Antara, Kamis, 2 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD0,3 atau 0,02 persen menjadi USD1.848,70 per ounce.Emas berjangka jatuh USD8,9 atau 0,48 persen menjadi USD1.848,40 pada Selasa, setelah menguat USD3,4 atau 0,18 persen menjadi USD1.857,30 pada Jumat, dan terangkat USD1,3 atau 0,07 persen menjadi USD1.847,60 pada Kamis.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan lowongan pekerjaan di Amerika turun 455 ribu menjadi 11,4 juta pada April, tetapi tetap pada tingkat yang sangat tinggi.Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks manufaktur naik menjadi 56,1 persen pada Mei dari 55,4 persen pada April, mengalahkan ekspektasi dan tetap di atas ambang batas 50 persen yang menunjukkan ekspansi untuk 24 bulan berturut-turut.Sementara itu, Federal Reserve berada dalam bahaya kehilangan kendali atas berapa banyak inflasi yang diharapkan rumah tangga Amerika, kata Presiden Fed St. Louis James Bullard pada Rabu, 1 Juni 2022.Dalam pidatonya di Economic Club of Memphis, Bullard mengatakan: "Saya pikir kita berada di jurang kehilangan kendali ekspektasi inflasi."Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 22,7 sen atau 1,05 persen, menjadi USD21,915 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD28,1 atau 2,9 persen menjadi USD996,4 per ounce.