Wall Street Mandek Gegara Investor Pantau Laporan Keuangan

New York: Indeks-indeks utama saham Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Indeks S&P 500 ditutup hampir tidak berubah, sementara Dow Jones turun karena investor mencerna berbagai laporan keuangan perusahaan, termasuk laporan positif dari perusahaan-perusahaan teknologi medis. Indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 79,62 poin atau 0,23 persen menjadi 33.897,01. Indeks S&P 500 kehilangan 0,35 poin atau 0,01 persen menjadi 4.154,52. Indeks Komposit Nasdaq menambahkan 3,81 poin atau 0,03 persen menjadi 12.157,23 poin.Kelompok utilitas defensif membukukan kenaikan paling besar di antara sektor S&P 500, naik 0,8 persen. Sementara itu, indeks Volatilitas CBOE, juga dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, jatuh ke titik terendah sejak November 2021 selama sesi tersebut.Indeks Dow Jones terbebani oleh penurunan saham Walt Disney Co dan UnitedHealth Group Inc, menyusul hasil dari saingan di industri masing-masing.Indeks-indeks ekuitas utama sebagian besar stabil selama tahap awal musim laporan keuangan kuartal pertama yang diharapkan investor akan menunjukkan hasil yang hangat.Investor mencari tanda-tanda dalam hasil perusahaan inflasi mungkin menaikkan biaya atau merugikan belanja konsumen, di tengah kekhawatiran ekonomi berada di puncak penurunan.Menurut Refinitiv IBES, perusahaan-perusahaan S&P 500 secara keseluruhan diperkirakan mencatat penurunan 4,8 persen dalam laba kuartal pertama mereka dari periode tahun sebelumnya."Kami tampaknya terjebak dalam kisaran ini, dengan orang-orang yang berpikir akan ada resesi datang dan orang-orang yang berpikir akan ada soft landing," kata partner di Cherry Lane Investments Rick Meckler.Saham Netflix Inc jatuh 3,2 persen setelah pelopor video streaming itu menawarkan perkiraan yang lebih ringan dari perkiraan. Saham saingannya Disney tergelincir 2,2 persen.Saham Elevance Health Inc anjlok 5,3 persen setelah laba kuartalan yang kuat dari perusahaan asuransi kesehatan itu gagal meredakan kekhawatiran investor atas pukulan peraturan terhadap bisnis asuransi yang didukung pemerintah itu. Saham UnitedHealth turun 3,6 persen.Sementara itu, dalam perawatan kesehatan, saham Abbott Laboratories melonjak 7,8 persen setelah pembuat perangkat medis itu mengatakan sebagian besar prosedur medis tidak mendesak yang tertunda telah dilanjutkan secara global tiga tahun setelah pandemi covid-19. Saham Intuitive Surgical melonjak 10,9 persen setelah pendapatan dan laba triwulanannya melampaui estimasi.Saham Western Alliance Bancorp melambung 24,1 persen setelah perusahaan membukukan laba yang lebih kuat dari perkiraan. Bank-bank regional menjadi fokus setelah kegagalan Silicon Valley Bank bulan lalu memicu kekhawatiran tentang risiko sistemik.Sekitar 10 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 10,6 miliar selama 20 sesi terakhir.