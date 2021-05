Saham Perusahaan Tiongkok di AS Raup Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street , sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat.Adapun tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks 50 Tiongkok yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Melansir Xinhua, Rabu, 19 Mei 2021, saham Pinduoduo dan NetEase masing-masing naik 3,58 persen dan 3,54 persen, memimpin kenaikan di 10 saham teratas dalam indeks.Saham New Oriental Education & Technology Group dan TAL Education Group masing-masing turun 3,8 persen dan 2,52 persen, memimpin penurunan di 10 saham teratas. Saham AS tergelincir pada perdagangan Selasa di tengah kelemahan keseluruhan di sektor energi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 267,13 poin atau 0,78 persen menjadi 34.060,66. S&P 500 kehilangan 35,46 poin, atau 0,85 persen, menjadi 4.127,83. Indeks Komposit Nasdaq turun 75,41 poin atau 0,56 persen menjadi 13.303,64.Indeks Volatilitas Cboe secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, melonjak 8,22 persen menjadi 21,34.Di sisi pendapatan, saham peritel AS Walmart melonjak lebih dari dua persen setelah perusahaan membukukan laba kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan. Serta meningkatkan perkiraan laba setahun penuh.Sementara pengecer perbaikan rumah AS Home Depot juga melaporkan laba fiskal kuartal pertama dan penjualan yang melampaui perkiraan Wall Street pada Selasa. Namun, saham berakhir lebih rendah satu persen.(AHL)