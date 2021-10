Dolar AS Akhirnya Dekati Level Tertinggi Sejak Juli 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya bertahan mendekati level tertinggi dalam 14 bulan terakhir terhadap euro.Keperkasaan mata uang Paman Sam ini disebabkan oleh lonjakan permintaan energi yang memicu kekhawatiran akan tingginya inflasi dan perubahan sikap The Fed.Mengutip Antara, Kamis, 7 Oktober 2021, mata uang AS stabil di 1,1558 per euro setelah menguat menjadi 1,1529 pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya, sedikit berubah pada 94,188 menyusul kenaikan hampir 0,5 persen selama dua sesi terakhir. Indeks mencapai level tertinggi satu tahun di 94,504 pada minggu lalu.Yen Jepang, uang safe haven lainnya, sebagian besar datar di 111,375 per dolar, di dekat kisaran tengah dalam satu setengah minggu terakhir.Semalam, harga minyak mentah menguat ke level tertinggi sejak tujuh tahun sebelum aksi ambil untung produsen minyak. Sementara gas alam melonjak ke rekor puncak di Eropa dan harga batu bara dari eksportir utama juga mencapai level tertinggi sepanjang masa."Semua pembicaraan di lantai (perdagangan), di media sosial dan melalui pasar yang luas telah berada di seputar gas alam, dan itu memekakkan telinga,” tulis Kepala Penelitian di broker Pepperstone, Chris Weston.Di sisi lain, investor optimistis bahwa Partai Demokrat dan Republik mencapai kesepakatan untuk mencegah gagal bayar utang pemerintah.Senat top AS dari Partai Republik Mitch McConnell mengatakan akan mendukung perpanjangan plafon utang federal hingga Desember. Dukungan ini akan mencegah gagal bayar dalam sejarah negara Paman Sam yang pasti menimbulkan korban ekonomi paling besar."McConnell membuat beberapa komentar dovish tentang perpanjangan plafon utang untuk sementara," kata pendiri dan manajer portofolio di Infrastructure Capital Advisors, Jay Hatfield.Adapun Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan data penggajian swasta meningkat 568 persen pekerjaan bulan lalu. Sementara payroll non pertanian (NFP) baru akan dirilis Jumat, besok.