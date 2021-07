Emas Dunia Tergelincir Jelang Pertemuan Federal Reserve

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia tergelincir pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut. Investor menjadi bersikap hati-hati menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve (Fed) , membayangi beberapa dukungan dari dolar yang lebih lemah.Mengutip Antara, Selasa, 27 Juli 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange, merosot USD2,6 atau 0,14 persen menjadi USD1.799,20 per ons. Akhir pekan lalu, Jumat, 23 Juli, emas berjangka jatuh USD3,6 atau 0,2 persen menjadi USD1.801,80.Harga emas berjangka naik sebanyak USD2 atau 0,11 persen menjadi USD1.805,40 pada Kamis, 22 Juli, setelah merosot sebanyak USD8 atau 0,44 persen menjadi USD1.803,40 pada Rabu, 21 Juli, dan terdongkrak sebanyak USD2,2 atau 0,12 persen menjadi USD1.811,40 pada Selasa, 20 Juli.The Fed akan memulai pertemuan kebijakan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Selasa waktu setempat dan mengeluarkan pernyataan kebijakan moneter pada Rabu waktu setempat ketika pertemuan ditutup. Para pembuat kebijakan diperkirakan akan membahas rencana seputar memperlambat laju pembelian obligasi bulanan The Fed."Kekhawatirannya sekarang adalah bahwa kita akan mendapatkan petunjuk pertama yang belum tentu kenaikan suku bunga tetapi pengurangan seperti apa yang dibayangkan Fed untuk neracanya, dan itu bisa menjadi pemicu suku bunga untuk bergerak lebih tinggi," kata Analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.Namun Meir mengatakan hal itu tidak mungkin akan mendorong penurunan berkelanjutan pada emas, dengan logam menarik dukungan dari Bank Sentral Eropa yang dovish, Fed yang saat ini akomodatif, stimulus fiskal yang besar dan inflasi yang lebih tinggi. Baik ECB maupun Fed telah menyatakan mereka akan menjaga kebijakan moneter akomodatif untuk beberapa waktu.Namun Han Tan, analis pasar di Exinity Group, mengatakan bahwa jika Komite Pasar Terbuka Federal yang menetapkan kebijakan memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana tapering (pengurangan pembelian obligasi), emas dapat menguji posisi terendah Juni di USD1.750-1.770.Penurunan emas terjadi meskipun dolar lebih lemah dan sedikit penurunan dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang dijadikan acuan. Sementara itu Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan rumah baru AS turun 6,6 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 676.000 unit pada Juni, menawarkan beberapa dukungan bagi emas.Adapun harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 8,5 sen atau 0,34 persen menjadi USD25,318 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD8,6 atau 0,81 persen menjadi USD1.070 per ons.(ABD)