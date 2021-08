Lonjakan Kasus Covid-19 Pangkas Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), terbebani melonjaknya kasus covid-19 dan penguatan dolar Amerika Serikat (USD). Adapun lonjakan virus mematikan itu dikhawatirkan memberi dampak negatif terhadap upaya pemulihan yang sedang berlangsung.Mengutip Antara, Jumat, 20 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman September turun USD1,77 menjadi USD63,69 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD1,78 menjadi USD66,45 per barel di London ICE Futures Exchange."Harga minyak tetap di bawah tekanan. Selain kekhawatiran tentang permintaan, yang telah dibahas panjang lebar, penurunan logam dasar dan dolar AS yang kuat saat ini membebani harga," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch, dalam sebuah catatan.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,45 persen menjadi 93,5632 pada akhir perdagangan Kamis. Pedagang juga menganalisa data persediaan bahan bakar AS. Persediaan minyak mentah AS turun 3,2 juta barel selama pekan yang berakhir 13 Agustus, badan informasi energi AS, EIA, menyebutkan dalam sebuah laporan.Dengan angka 435,5 juta barel, persediaan minyak mentah AS sekitar enam persen di bawah rata-rata lima tahun terakhir untuk tahun ini. Menurut EIA, total persediaan bensin motor meningkat 0,7 juta barel pada pekan lalu, sedangkan persediaan bahan bakar sulingan turun 2,7 juta barel.Di sisi lain, Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna risalah pertemuan Federal Reserve Juli dan data ekonomi terbaru. Adapun mayoritas pejabat Fed dalam risalah yang dirilis setuju untuk mengurangi pembelian aset di akhir tahun ini.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 66,57 poin atau 0,19 persen menjadi 34.894,12. Kemudian indeks S&P 500 melonjak sebanyak 5,53 poin atau 0,13 persen menjadi 4.405,80. Indeks Komposit Nasdaq naik 15,87 poin atau 0,11 persen menjadi 14.541,79.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan saham teknologi naik 0,99 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan saham di sektor energi tergelincir 2,65 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.Saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)