Minyak Dunia Ambruk Didorong Kenaikan Kasus Covid-19 di Eropa

Sementara investor juga mempertimbangkan potensi pelepasan cadangan minyak oleh negara ekonomi-ekonomi utama. Anjloknya harga minyak dunia karena lonjakan kasus covid-19 di Eropa yang mengancam perlambatan pemulihan ekonomi.Sementara investor juga mempertimbangkan potensi pelepasan cadangan minyak oleh negara ekonomi-ekonomi utama.

"Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membebani sentimen pasar. Kekhawatirannya adalah bahwa kita akan mendapatkan semacam pelepasan (cadangan minyak) terkoordinasi selama Liburan Thanksgiving minggu depan, ketika volume biasanya rendah dan pergerakan dramatis telah terjadi," kata Analis Senior Price Futures, Phil Flynn, di Chicago.



Pemerintah-pemerintah dari beberapa ekonomi terbesar dunia sedang mempertimbangkan untuk melepaskan minyak dari cadangan minyak strategis (SPR) menyusul permintaan dari Amerika Serikat, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, untuk langkah terkoordinasi mendinginkan harga.

(Des)

New York: Harga minyak dunia ambruk tiga persen menjadi di bawah USD80 per barel pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB).Mengutip Antara, Sabtu, 20 November 2021, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari anjlok USD2,35 atau 2,9 persen menjadi USD78,89 per barel.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember merosot USD2,91 atau 3,6 persen menjadi USD76,10 per barel pada hari terakhir kontrak bulan depan.Sementara itu, Harga minyak WTI untuk pengiriman Januari kehilangan sekitar 2,65 persen atau 3,4 persen, menjadi USD75,78 per barel.Untuk minggu ini patokan harga minyak mentah AS turun 5,8 persen, sementara brent turun 4,0 persen, berdasarkan kontrak bulan depan. Kedua kontrak acuan melemah untuk minggu keempat berturut-turut, untuk pertama kalinya sejak Maret 2020.OPEC+ tetap berpegang pada kebijakan kenaikan produksi minyak secara bertahap bahkan ketika harga melonjak, dengan mengatakan pihaknya memperkirakan pasokan akan melebihi permintaan pada bulan-bulan pertama 2022.