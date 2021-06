Makin Kinclong, Harga Emas Dunia Didongkrak Data Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Penguatan emas ini terjadi karena pasar bereaksi terhadap rilis data harga konsumen.Melansir Xinhua, Jumat, 11 Juni 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.896,4 per ounce.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli naik 2,9 sen atau 0,1 persen menjadi USD28,031 per ounce. Harga platinum untuk pengiriman Juli turun USD5,8 atau 0,5 persen menjadi USD1.146 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen AS melonjak lima persen pada Mei dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menandai kenaikan besar keempat berturut-turut dan level tertinggi sejak 2008.Federal Reserve AS berpendapat bahwa inflasi saat ini bersifat sementara karena masalah pasokan yang disebabkan oleh covid-19. Serta akan mereda dalam beberapa bulan ke depan.Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 5 Juni berada di 376 ribu, lebih rendah dari 385 ribu yang tidak direvisi pada minggu sebelumnya.(AHL)