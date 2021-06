Kemilau Emas Dunia Dipudarkan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas dunia merosot pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), berbalik melemah dari kenaikan sehari sebelumnya. Emas dunia tertekan dolar yang menguat ketika investor mengalihkan perhatian ke kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di depan Kongres AS tentang kebijakan moneter.Mengutip Antara, Rabu, 23 Juni 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh USD5,5 atau 0,31 persen, menjadi USD1.777,40 per ons. Sehari sebelumnya, Senin, 21 Juni, emas berjangka melonjak USD13,9 atau 0,79 persen menjadi USD1.782,9.Emas berjangka terpangkas sebanyak USD5,8 atau 0,33 persen menjadi USD1.769 per ons pada Jumat, 18 Juni, setelah terjun sebanyak USD86,6 atau 4,65 persen menjadi USD1.774,80 pada Kamis, 17 Juni, dan naik sebanyak USD5 atau 0,27 persen menjadi USD1.861,40 pada Rabu, 16 Juni.Harga emas telah kehilangan 5,9 persen minggu lalu, penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2020, setelah Fed mengisyaratkan suku bunga bisa naik pada 2023. Mereka mendapatkan kembali beberapa kerugian pada Senin, 21 Juni, karena reli dolar berhenti dan pedagang menggunakan penurunan untuk membeli.Powell bersaksi di depan Kongres, setelah pasar tutup. Investor menunggu petunjuk untuk arah pergerakan emas. Powell mengindikasikan pekan lalu bahwa The Fed telah mulai membahas pengurangan program pembelian aset, yang telah memberi tekanan pada emas.Sebelumnya ia mengatakan inflasi telah meningkat terutama dalam beberapa bulan terakhir. Ini membuat banyak orang pesimistis tentang prospek emas. "Pasar emas sekarang harus mencari tahu apakah FOMC (Komite Pasar Terbuka Federa) Juni memang merupakan perubahan struktural dalam prospek," kata Citi Research dalam sebuah catatan."Peningkatan perkiraan pertumbuhan dan inflasi Fed, serta proyeksi pasar tenaga kerja yang lebih baik, dapat mendorong penurunan harga emas dalam jangka sangat pendek," tambahnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 16,8 sen atau 0,65 persen, menjadi USD25.857 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD19,6 atau 1,87 persen, menjadi USD1.070,20 per ons.(ABD)